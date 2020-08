Viola il divieto di allontanamento per minacciare la moglie: arrestato

Nel pomeriggio di ieri (16 agosto) gli agenti della polizia di Viareggio hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino italiano di 39 anni, per maltrattamenti in famiglia, in violazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare emessa dal tribunale di Lucca, pochi giorni prima.

I maltrattamenti continuavano da anni e, dopo gli accertamenti della squadra anticrimine del commissariato, il gip di Lucca aveva emesso il 13 agosto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con relativo divieto di avvicinamento. Tanto non è bastato all’uomo che ha continuato ad avvicinarsi alla moglie in più occasioni fino a ieri, quando ha preteso di portare con sé i figli minori.

La donna ha chiamato la volante e gli agenti hanno potuto assistere alle minacce e agli insulti dell’uomo, nei confronti della moglie. Condotta per la quale l’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Lucca.

I delitti in ambito familiare sono perseguiti con particolare attenzione e sensibilità dalla polizia che deve essere in grado di intervenire in maniera rapida ed efficace. Come è successo in questa occasione.