Albero si abbatte sulla carreggiata della Bretella: auto rischia di venire travolta

Primi disagi per il maltempo provincia di Lucca. I temporali hanno provocato allagamenti e interruzioni parziali della viabilità. Particolarmente colpita la zona della Valfreddana, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per alberi abbattuti dalla pioggia e scantinati allagati.

Paura attorno alle 9,30 di oggi (18 agosto) sulla Bretella: una grossa pianta si è abbattuta sulla carreggiata in direzione di Lucca poco prima del transito di un’auto. Una tragedia sfiorata: il conducente della vettura è riuscito ad evitare l’albero ma la sua auto è stata tamponata da un’altra che seguiva e che non è riuscita ad evitare l’impatto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenute le pattuglie della polizia stradale per i rilievi del caso. Non è stato necessario interrompere la circolazione.

Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco per disagi sulla strade, allagate dalla pioggia battente.