C’erano alcuni fedeli e pellegrini all’interno quando il cornicione sopra il portone d’ingresso della chiesa parrocchiale di via Cavour ad Altopascio si è sbriciolato ed è caduto.

Nessun ferito, fortunatamente, a seguito del cedimento, dovuto forse – ma gli accertamenti dell’ufficio tecnico del Comune sono in corso – al maltempo delle ultime ore.

La polizia municipale, guidata dal comandante Italo Pellegrini, che era impegnata in zona in un servizio di controllo del territorio, è subito accorsa non appena ricevuto l’allarme.

Gli agenti si sono sincerati che all’interno tutti stessero bene poi hanno provveduto a far uscire i presenti dalle porte laterali. Nel frattempo hanno allertato il personale dell’ufficio tecnico comunale che ha effettuato un sopralluogo incaricando una ditta dei lavori di messa in sicurezza.

In attesa del completamento delle opere l’area è stata interdetta in via precauzionale.