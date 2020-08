Noleggia una Ferrari per le esequie del padre morto per covid19

Ha noleggiato una Ferrari per esaudire un desiderio del padre morto a causa del Covid, che era un grande appassionato del Cavallino rampante. E’ andato in scena così oggi (18 agosto) a Viareggio l’ultimo saluto a Sante Bergamini, detto Santino, deceduto a 78 anni il 2 aprile scorso.

La figlia Rossana ha noleggiato a Pontedera una Ferrari California Turbo per accompagnare in chiesa le ceneri del padre per la benedizione, e poi proseguire verso il cimitero passando dal lungomare, visto che Bergamini era anche un appassionato del mare e della pesca.

“Quando babbo incontrerà Niki Lauda gli potrà dire che è stato su una Ferrari anche lui”, dice la figlia. Per i fiori la donna ha voluto creare una specie di corona con alloro e rose rosse per richiamare una corona di laurea come tributo al padre, che si era sempre dispiaciuto per non aver potuto studiare.