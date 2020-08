Poliziotto fuori dal servizio sventa furto di bici

Un poliziotto libero dal servizio sventa il furto di una bicicletta. E’ successo nel pomeriggio di ieri (17 agosto) in via Savonarola.

L’agente in borghese stava passeggiando in quella zona del quartiere quando ha notato uno straniero, di origini magrebine, che stava tagliando con una tenaglia la catena di una bicicletta attaccata ad un palo.

Il poliziotto è subito intervenuto per bloccare l’uomo che vistosi scoperto è fuggito.

La corsa è durata circa 700 metri in via Urbiciani, fino a quando l’agente ha raggiunto e bloccato il malvivente in attesa dei rinforzi.

Accompagnato in questura, il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, regolare sul territorio nazionale, aveva con sé anche un trapano all’interno di una valigetta nuova di zecca. Dagli accertamenti è emerso che il trapano era stato rubato ieri stesso in un noto negozio di bricolage: l’uomo è stato quindi denunciato per tentato furto e ricettazione.