Sacchetti di plastica non a norma, guai per ambulante di Lucca

Da alcuni anni è ormai obbligatorio l’uso di shoppers biodegradabili e compostabili. Purtroppo, nonostante la maggior parte dei commercianti si sia adeguata alle nuove regole, rimangono delle eccezioni. Nei giorni scorsi infatti i Carabinieri Forestali della Stazione di Massa hanno portato avanti dei controlli per verificare il rispetto delle nuove norme. Nel mercato settimanale di Massa alcune bancarelle avevano ancora buste non a norma; è stata individuata anche una persona che rifornivai banchi per lo più con shoppers regolari, ma in alcuni casi anche conaltre vietate. Dopo aver osservato per qualche tempo l’attività dell’uomo, un italiano residente in provincia di Lucca, i militari lo hanno fermato e gli hanno contestato le sanzioni previste dalla legge,che vanno da 2.500 a 100mila euro. Controllando il suo furgone, usato per consegnare la merce, sono statitrovati e sequestrati quasi 20mila sacchetti non a norma. Durante l’attività di controllo è stato multato anche un commerciante che aveva acquistato dei sacchetti irregolari