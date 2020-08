Via della Maulina, lo strano caso della bici lasciata in mezzo alla strada

Una bici capovolta in strada: uno scenario inusuale che si ripete da qualche tempo in via della Maulina e che ha messo in allarme alcuni residenti che lo hanno segnalato alle forze dell’ordine.

“Ci siamo trovati la strada sbarrata da una bici capovolta e appoggiata in verticale sul sellino – raccontano alcuni abitanti della zona -. Duecento metri prima, a distanza di 50-100 metri uno dall’altro, due persone, uno probabilmente di una ventina d’anni alto e magro in sella ad un‘altra bici con un cellulare”.

Alla vista di quella scena gli automobilisti in questione hanno proseguito passando a fianco della bici e chiamando subito la polizia. “La bici è stata trovata ma i ragazzi erano scappati – spiega il lettore che ha voluto segnalare l’episodio -. Qualche sera prima altri automobilisti della zona avevano trovato una bici in mezzo alla strada e, pensando ad uno scherzo, l’avevano semplicemente spostata. Fortunatamente si è sempre trattato di una o più vetture con più passeggeri e non è successo niente ma se succedesse ad una persona sola e un po’ ingenua che si trovasse a scendere in una zona buia e isolata come la nostra, non so se le andrebbe così liscia”.