Cade un pezzo di intonaco da un palazzo del centro

Paura questa mattina (19 agosto) in centro storico. In via S. Gemma si è staccato un pezzo di intonaco da un palazzo. I detriti sono caduti in strada. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto ma la polizia municipale ha transennato l’area chiudendo temporaneamente la strada per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto, di mettere in sicurezza la zona.

Non è da escludere che il cedimento possa essere stato provocato dal maltempo di ieri. Non è la prima volta che in città si verificano distacchi del genere. Uno dei più importanti e evidenti di recente è quello che ha riguardato il loggiato di Palazzo Pretorio.