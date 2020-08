Quaranta dosi di cocaina nascoste nel cuscino: arrestato

Aveva nascosto nel pomello del volume della radio dell’auto 5 dosi di cocaina ma è stato arrestato dai carabinieri.

Il 50enne, di origini marocchine, è stato infatti fermato nella notte dai carabinieri del radiomobile di Lucca a San Filippo, mentre si trovava alla guida della sua auto.

A quel punto i militari hanno deciso di procedere alla perquisizione del veicolo, rinvenendo le 5 dosi di cocaina. La successiva perquisizione della sua abitazione nel quartiere Pontetetto, ha consentito poi di trovare ulteriori 40 dosi della stessa sostanza, nascoste all’interno di un cuscino, per un complessivo di 35 grammi. A seguito del suo arresto il 50enne è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo fissato per questa mattina.