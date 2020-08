Contagio fra richiedenti asilo, opposizione Capannori: “Sindaco riferisca in Consiglio”

“Richiedenti asilo contagiati da Covid 19, il sindaco riferisca in Consiglio”. La pensano così i gruppi consiliari di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in Comune a Capannori.

“13 richiedenti asilo positivi al coronavirus – dicono – il sindaco riferisca in consiglio comunale. I 13 nuovi casi positivi all’interno del comune di Capannori destano preoccupazione, soprattutto per il fatto che i contagiati, ospiti di una struttura, hanno scoperto di esserlo per puro caso”.

“Questo piccolo cluster, inoltre – prosegue l’opposizione – è inserito in una comunità ben più ampia che oggi chiede risposte e rassicurazioni. Per questo, chiediamo al sindaco di riferire sull’accaduto e di mettere al corrente la comunità capannorese circa i controlli sanitari previsti nelle strutture di accoglienza”.