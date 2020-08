Lutto in Garfagnana per la morte di una giovane insegnante

Lutto in Valle del Serchio per la morte a 41 anni, dopo una malattia dell’insegnante Arianna Rossi.

Dopo il diploma aveva lavorato come cassiera in un supermercato della zona e quindi come insegnale al comprensivo di Castiglione Garfagnana, paese di cui era originaria.

Residente a Piano Pieve, frazione di Castelnuovo Garfagnana, lascia il compagno Luca, a cui è arrivato il cordoglio del mondo del calcio amatoriale garfagnino e la piccola Ginevra.