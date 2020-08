‘Movida Si… Cura’, weekend con i test sierologici in città

Arriva domani (21 agosto) e sabato a Lucca la campagna di prevenzione della Regione Toscana Movida Si… Cura.

Questo fine settimana dalle 22 alle 2 la protezione civile di Lucca in collaborazione con la Croce Verde, la Croce Rossa e la Misericordia, allestirà un gazebo nei pressi della salita del Caffè della Mura nel quale sarà possibile sottoporsi gratuitamente al test sierologico per tutti i giovani che ne faranno richiesta.

Il risultato sarà comunicato dai sanitari presenti sul posto in pochi minuti. Chi dovesse risultare positivo al Covid-19 dovrà sottoporsi al tampone molecolare contattando il numero verde regionale 800.556060 per verificare se l’infezione è in fase attiva.

Ad annunciarlo è l’assessore comunale Francesco Raspini: “Naturalmente, come sempre – dice – sarà anche l’occasione per ricordare a tutti le regole basilari necessarie per evitare il contagio: rispettare il distanziamento di un metro, indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani. Siamo usciti con fatica e pagando un prezzo altissimo dal lockdown totale. Cerchiamo di fare la nostra parte per evitare di rimettere indietro di sei mesi le lancette dell’orologio”.

A richiesta sarà anche possibile effettuare l’alcoltest, perché la serata in compagnia sia davvero sicura a 360 gradi. Come dire: divertirsi sì, ma con la testa.