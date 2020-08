Grave bambino di 3 anni caduto in piscina ad Altopascio: è in rianimazione al Meyer

Un bambino di appena tre anni è in gravi condizioni dopo essere caduto in una piccola piscina nell’abitazione della famiglia in via Corte Marchetti ad Altopascio. Il piccolo sarebbe sfuggito ai familiari che lo hanno trovato poco dopo immerso nell’acqua, privo di sensi.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire se il bambino abbia perso conoscenza per il trauma di una caduta o se per aver ingerito acqua. Adesso si trova ricoverato nel reparto di rianimazione all’ospedale pediatrico di Firenze e la prognosi è riservata.

L’allarme è stato dato poco dopo mezzogiorno di oggi (21 agosto). Da allora sono ore di grande ansia per una famiglia. Il bambino era senza sensi quando i sanitari dell’ambulanza sono arrivati sul posto pochi minuti dopo l’accaduto. In breve l’elisoccorso Pegaso 3 è atterrato in zona e l’ambulanza ha trasportato il piccolo all’eliambulanza per un trasferimento d’urgenza al pediatrico Meyer di Firenze.

Un soccorso drammatico quello operato dai soccorritori: il piccolo è stato affidato alle cure dei medici del nosocomio fiorentino ed è giudicato in condizioni gravi. I medici si sono infatti riservati la prognosi: il piccolo si trova sotto stretto monitoraggio nel reparto di rianimazione del nosocomio fiorentino.

Ancora in fase di accertamento le circostanze dell’incidente.