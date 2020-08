Crescono contagi, locale toglie i tavolini all’esterno nel weekend

Crescono i contagi anche in provincia di Lucca e qualche locale inizia a correre ai ripari. Lo fa, ad esempio, il Ciclo DiVino nella zona del portone del Borghi: eliminerà i tavolini all’esterno del locale nelle serate di venerdì e sabato.

“Dopo una attenta valutazione del momento – scrivono i titolari sui social – Ciclo Divino ha deciso che per le prossime settimane rimuoverà i tavolini all’esterno del locale nei giorni di venerdì e sabato. Coscienti di creare un disagio ai nostri clienti e di perderne, pensiamo così facendo di dare un segnale trovandoci in mezzo a due “fuochi”, cercando di trovare un equilibrio tra non morire e non dimenticarsi di vivere, che dà senso alla prima”.