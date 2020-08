Platano caduto sulle Mura, si farà di tutto per salvarlo

Nella mattinata di oggi (21 agosto) l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini, il dirigente e i tecnici comunali e gli agronomi incaricati si sono ritrovati per valutare le condizioni di stabilità del grande platano monumentale della passeggiata delle Mura, nei pressi di Porta San Pietro, gravemente danneggiato da un fulmine nella mattina del 18 agosto scorso nel corso di un forte temporale.

Il fulmine è stato visto da diversi testimoni ed è stato identificato il punto esatto carbonizzato sul tronco dove la scarica elettrica si è abbattuta.

Il fusto è stato analizzato tramite tomografie che hanno rilevato delle fessurazioni interne al tronco. Considerato il valore storico dell’esemplare e la capacità dei platani di rigenerare i tessuti, si è deciso di fare tutto quanto è possibile per cercare di salvarlo.

I primi interventi che saranno effettuati dalla prossima settimana riguarderanno l’allestimento di sistemi di ancoraggio tramite cinghie che serviranno a imbracare i rami più massicci dell’esemplare per mettere in sicurezza tutta la zona. Si provvederà quindi attraverso sensori elettronici a testare i comportamenti meccanici del fusto in condizioni di vento sostenuto.

I risultati ottenuti consentiranno di capire definitivamente se l’albero ha problemi di stabilità e quindi se esistono le condizioni per garantire la sicurezza.