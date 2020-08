Si smarrisce in stato confusionale: ritrovata

Ha vagato smarrita per Altopascio, poi è entrata in un negozio di parrucchiera senza alcuna prenotazione o motivo. Una anziana di 90 anni, che si era persa in stato confusionale in paese, è stata riaffidata ai parenti di Altopascio che la stavano cercando.

Lo si deve alla polizia municipale guidata dal comandante Italo Pellegrini, cui era giunta una specifica segnalazione. Gli agenti sono accorsi dalla donna allertati dal negozio ma lei non ricordava né il suo nome né dove si trovasse. L’unica cosa che è riuscita a riferire è stato un indirizzo in provincia di Varese dove la donna però non risiedeva più da tempo.

Quell’indirizzo tuttavia è stato utile per rintracciare i parenti della donna che la stavano già cercando in paese.