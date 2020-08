Aggredisce e accoltella in strada un 35enne, denunciato

Ha iniziato a litigare con il rivale e poi lo ha accoltellato. Venerdì sera di sangue in via Coppino a Viareggio, dove è stato aggredito un 35enne di origini marocchine. L’aggressore è stato rintracciato qualche ora dopo dal commissariato di polizia insieme ad un testimone che si era dato alla fuga.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri (21 agosto). Quando la macchina della polizia è arrivata, l’aggressore e un testimone, si erano già allontanati, mentre il ferito è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. Gli uomini della volante sentita la vittima e raccolte le descrizioni dell’aggressore, si sono immediatamente messi al lavoro e, qualche ora più tardi, sono riusciti ad individuare sia il testimone, anch’egli marocchino di 35 anni, che l’aggressore, marocchino di 33. Quest’ultimo, dopo un tentativo di fuga a cavallo di una bicicletta, veniva bloccato dagli uomini del commissariato con addosso ancora il coltello intriso di sangue.

Per il tipo di ferita riportata dalla vittima, giudicata guaribile in 15 giorni, l’aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio.