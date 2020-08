Anziano annega in mare: un’altra tragedia in Versilia

Ennesima tragedia in mare in Versilia. Un anziano di 72 anni è morto annegato, secondo quanto riferisce il 118, mentre si trovava in acqua all’altezza del bagno Altro mare 3 a Viareggio.

Il dramma si è consumato questa mattina (22 agosto) attorno alle 10,20. Hanno dato l’allarme alla centrale operativa altri bagnanti che hanno assistito alla scena. Il personale del 118 arrivato sul posto ha tentato una disperata manovra di rianimazione ma purtroppo non c’è stato niente da fare.

Sul posto per gli accertamenti del caso gli uomini della capitaneria di porto di Viareggio.