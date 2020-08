Auto si ribalta a Chimenti: due feriti

Auto si ribalta dopo l’incidente stradale: due feriti per fortuna lievi. E’ successo poco prima delle 19 in via provinciale a Chimenti, nel comune di Altopascio.

Lo scontro avvenuto per cause in corso di accertamento ha provocato il rovesciamento di una auto coinvolta. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I due feriti, un codice verde e uno bianco, sono stati sottoposti alle cure del caso ma le loro condizioni non destano alcuna preoccupazione.