Giovane di 17 anni si smarrisce nei boschi di Brandeglio

Si è avventurato nel bosco per raggiungere una sorgente ma poi non è riuscito a trovare il sentiero per tornare a casa. Un ragazzo di 17 si è smarrito nelle montagne sopra il paese di Brandeglio a Bagni di Lucca. Il 17enne è riuscito a dare l’allarme con il cellulare chiamando il padre.

Il genitore, non riuscendo a localizzare il figlio, ha chiesto l’aiuto del 118 che ha allertato le forze dell’ordine per le ricerche.