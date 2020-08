In fiamme auto da rally a Fornoli

Nessuna conseguenza per gli occupanti, ma tanta paura. Un’auto da rally che partecipava alle prove della gara del Ciocco ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi (22 agosto) a Fornoli, nei pressi del Ponte delle Catene.

Nell’incendio, fortunatamente, non è rimasto coinvolto nessuno e non si sono registrati feriti. Sul posto, dopo la richiesta di intervento, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere anche in sicurezza la zona.