Funzionano gli appelli a tenere comportamenti responsabili rivolti al popolo della movida. Ieri sera (21 agosto), infatti, durante il consueto servizio interforze finalizzato a prevenire e contrastare situazioni di degrado e di consumo di sostanze stupefacenti nelle zone che gravitano intorno alla movida, nonché a verificare il rispetto delle norme anti contagio, a cui hanno partecipato congiuntamente la polizia, i carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia municipale di Lucca, i giovani hanno mostrato un sostanziale rispetto delle regole, indossando le mascherine ove previsto e tenendo comportamenti responsabili.

Non si sono registrati episodi di degrado, salvo il ritrovamento di un piccolo quantitativo di stupefacente in via della zecca grazie all’unità cinofila antidroga.