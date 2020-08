Non migliorano le condizioni del bimbo caduto in piscina: è ancora in rianimazione

E’ ancora in gravi condizioni il bambino di tre anni che nella mattinata di ieri (21 agosto) è caduto nella piscina di una villa affittata a turisti in via Corte Marchetti a Michi, nel comune di Altopascio. Il piccolo, sfuggito al controllo dei genitori, era stato soccorso privo di sensi nell’impianto all’interno del giardino della struttura: si trova ricoverato ancora nel reparto della rianimazione dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

I medici continuano a riservarsi la prognosi: il bambino era arrivato ieri al pediatrico in eliambulanza ed era stato affidato al pronto soccorso con il codice rosso. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il ricovero.

Il dramma si è consumato attorno a mezzogiorno di ieri, quando la famiglia del bambino si trovava in piscina.

All’improvviso, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, il piccolo è sfuggito al controllo della famiglia ed ha iniziato a correre in direzione della piscina. Arrivato al bordo, sarebbe scivolato nell’acqua.

Immediato era stato l’allarme al 118. La centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso, atterrato nei pressi della vicina Toscogas. Le condizioni del bambino erano apparse subito serie al personale sanitario, che aveva poi disposto il trasferimento d’urgenza al Meyer, mentre i carabinieri si recavano sul posto per gli accertamenti del caso.