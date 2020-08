Due nuovi casi a Borgo e Bagni di Lucca

Ci sono due nuovi casi di coronavirus in Valle del Serchio. Contagi che si aggiungono ai 7 segnalati oggi dall’Asl.

Il primo emerso in giornata si è registrato nella zona della Valle dell’Ottavo Miglio, nel comune di Borgo a Mozzano. Il nuovo caso positivo, come informa il sindaco Patrizio Andreuccetti, sarebbe legato ai due casi individuati a Diecimo nei giorni scorsi.

Un altro caso riguarda una donna di Bagni di Lucca: ” Dai contatti avuti con la famiglia – spiega il sindaco Paolo Michelini – sono stato rassicurato che l’Asl ha messo in atto tutti i protocolli previsti in simili casi e i più stretti contatti sono stati posti in quarantena. Saranno eseguiti i tamponi di controllo a tutti i contatti rilevati”.