Pensionato muore nel fuori strada con l’auto

Un pensionato di 86 anni è morto oggi pomeriggio (22 agosto) in un incidente stradale avvenuto a Civago, sull’appennino reggiano in Emilia. La vittima, residente a Massarosa, in Versilia, era in compagnia della moglie di 84 anni quando è accaduta la tragedia.

Secondo quanto appreso dal soccorso alpino che ha effettuato l’intervento di soccorso, l’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto sulla quale stavano viaggiano, uscendo di strada e finendo in un giardino privato.

E’ subito scattata la macchina dei soccorsi: oltre alle ambulanze è arrivato sul posto l’elisoccorso, mentre sono accorsi anche carabinieri e polizia provinciale per i rilievi.

Difficile il recupero della salma che è stato effettuato da una squadra del soccorso alpino della stazione di Monte Cusna.

La moglie della vittima estratta dalle lamiere dell’auto è stata portata in elicottero all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.