Morto il 74enne di Porcari contagiato dal coronavirus

Lutto a Porcari per la morte del 74enne Mario Gigli. Era ricoverato in terapia intensiva dopo aver contratto il coronavirus.

A ricordare il padre del consigliere comunale Alessio è il sindaco, Leonardo Fornaciari: “Se ne va un uomo mite – dice – Ha lottato fino all’ultimo. Ieri una complicazione circolatoria con necessità di intervento chirurgico urgente. L’intervento eseguito a Massa con successo e ieri sera di nuovo il rientro a Lucca. I medici, per i quali non ci sono mai parole adatte di gratitudine, non hanno lasciato nulla di intentato nonostante la situazione fosse molto critica. Ci hanno provato fino all’ultimo. Mario ha superato anche lo scoglio dell’operazione. Ma stanotte è volato in cielo”.

“Ora – dice il sindaco – è il momento del raccoglimento e della vicinanza. E anche del silenzio. È un momento delicato per tutta una serie di motivi ma sappi Alessio che non siete soli. Noi ci siamo. Il mio abbraccio personale ma anche del nostro paese alla moglie Giulia, ad Alessio, a suo fratello e alla loro grande famiglia”.