Muore a 44 anni nello scontro in moto contro l’auto

Incidente mortale intorno alla mezzanotte sulla via Aurelia Nord a Migliarino. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto un’auto e una moto sono entrate in collisione: uno schianto violento in cui ha avuto la peggio il centauro.

Non c’è stato nulla da fare, infatti, per il 44enne pisano Simone Sbrana, morto sul colpo per l’impatto fatale. Ricoverato in ospedale, in codice giallo, per il trauma e sotto choc per l’accaduto anche il conducente dell’auto, un viareggino di 37 anni.

I soccorsi sono stati portati, inviati dalla centrale del 118 area sud dalla Pubblica Assistenza e dalla Misericordia di Pisa,