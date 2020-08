Scontro fra due auto in via di Tiglio: in due in ospedale

Tanto spavento oggi (24 agosto) poco dopo le 15 per un incidente che ha visto coinvolte due auto sul cavalcavia di via di Tiglio a Pieve San Paolo.

Per cause al vaglio della polizia municipale due auto sono entrate in collisione semifrontale. Entrambi i conducenti, soccorsi dai sanitari inviati dalla centrale unica del 118 della Toscana Nord, hanno avuto necessità di cure in ospedale.

Più lieve uno dei due, ricoverato in codice giallo per una serie di contusioni ed escoriazioni; più grave l’altre che ha patito la frattura del femore e un lieve trauma cranico per cui è stato necessario il trasporto al vicino ospedale San Luca in codice rosso per la dinamica del sinistro.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per liberare dalle lamiere uno dei conducenti.