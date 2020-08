Tre motorini carbonizzati nella notte in via del Giardino Botanico

Nottata movimentata quella appena trascorsa in via del Giardino Botanico. Per cause ancora tutte da verificare, ma non è affatto escluso il dolo, ieri sera tre motorini sono andati a fuoco risultando completamente carbonizzati.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco che ha spento le fiamme limitando i danni ed evitando che l’incendio si potesse estendere ad altri mezzi o alle abitazioni vicine. Sono poi stati raccolti elementi utili per capire la dinamica dell’evento.