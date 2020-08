Il camion è rimasto in bilico sul dirupo, trattenuto dal guard rail. Paura nel pomeriggio di oggi (25 agosto) in Garfagnana, per un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante.

Per cause che sono in fase di accertamento, il conducente, nell’affrontare una curva stretta ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un muretto. Il retro dell’autoarticolato si è intraversato e le ruote posteriori sono finite contro il guard rail. È stata temporaneamente chiusa al transito la strada provinciale 69 Colle Careggine, dove è avvenuto l’incidente, all’altezza del bivio per la Fortezza di Monte Alfonso a causa di un incidente causato da un autoarticolato in attesa della rimozione del mezzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale della protezione civile.