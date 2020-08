Danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale, due in manette

Doppio arresto per la volante di Viareggio. Nella serata di ieri (24 agosto) gli uomini del commissariato di Viareggio sono stati impegnati su due interventi causati da due stranieri di origini marocchine, irregolari e senza fissa dimora.

Il primo, A.O. di 35 anni, ubriaco e molesto, ha impedito l’ingresso in casa di una signora che ha chiamato in aiuto il 113. All’arrivo degli agenti lo straniero ha inveito e opposto resistenza, e negli uffici del Commissariato ha danneggiato alcune strutture. Lo stesso è risultato anche aver violato le norme sull’affidamento in prova, cui era sottoposto.

Subito dopo aver riportato l’uomo alla calma, è arrivata al 113 un’altra richiesta di aiuto, per uno straniero molesto nella pineta di ponente. Gli agenti della volante hanno proceduto così al controllo di E.F.M, origini marocchine, di 31 anni, irregolare e senza fissa dimora, con addosso diversi telefoni cellulari risultati rubati, pochi giorni fa, sempre a Viareggio.

Durante l’accompagnamento negli uffici del Commissariato, lo straniero ha opposto resistenza, ostacolando gli agenti anche per la salita sul veicolo di servizio, all’interno del quale è riuscito a strappare una delle manette in dotazione al veicolo e con la stessa colpiva l’abitacolo, danneggiando le plastiche.

In commissariato l’uomo ha danneggiato anche alcune strutture interne.

Entrambi denunciati in stato di libertà per danneggiamento, sono stati arrestati per resistenza e E.F.M, anche per ricettazione. In capo a quest’ultimo pendeva, infatti, un ordine di carcerazione con contestuale sospensione.

Nella mattinata di oggi (25 agosto) sono stati accompagnati al tribunale di Lucca per il giudizio direttissimo.