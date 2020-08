Piscina di Barga, approvato il progetto esecutivo per la messa a norma

La piscina comunale è riaperta a fine giugno scorso, nel rispetto delle misure di sicurezza anti contagio, ma necessità di importanti lavori di messa a norma, riqualificazione energetica e edilizia e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. E’ per questo motivo, infatti, che finalmente l’amministrazione comunale di Barga ha approvato il progetto esecutivo per affidare il cantiere necessario a mantenerne l’apertura.

A stagione estiva ormai agli sgoccioli arriva il via libera al piano di interventi. Il costo complessivo stimato per l’intervento è di 135mila euro, ma il Comune è riuscito ad ottenere per l’impianto la cifra di 30mila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.