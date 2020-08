Vandali danneggiano lo specchio stradale in via della Cavallerizza

Nuovo raid di vandali in centro storico. A denunciare l’ennesimo gesto di volenza successo la scorsa notte (25 agosto) è un residente nella zona di via della Cavallerizza: “Lungo via della Cavallerizza – dice – verso le 2-2,30 è stato colpito e spezzato a metà lo specchio per l’ingresso in strada delle auto, quello davanti all’ostello della gioventù“.

“Si è trattato – dice ancora il cittadino – di un vandalismo gratuito effettuato da quattro ragazzi giovani, che hanno percorso tutta via della cavallerizza fino a porta Santa Maria urlando, scalciando e urtando violentemente qualsiasi cosa si trovassero di fronte, come porte, portoni e lo specchio che è stato spezzato volontariamente a metà”.