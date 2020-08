Violenza sessuale e furti di rame, 59enne in carcere

Deve scontare 5 anni di carcere per precedenti condanne: per un uomo di 59 anni, si sono aperte ieri (24 agosto) le porte del carcere di Lucca. L’uomo è stato arrestato dalla polizia. In particolare, la squadra mobile ha eseguito l’ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti dalla Corte d’Appello di Firenze per condanne cumulate dal 2007 a oggi.

Nel 2011 l’uomo rubò da un distributore di carburante vari arredi ed accessori. Alla successiva perquisizione fu trovato con sedici chili di rame sfuso.

Qualche tempo dopo, secondo l’accusa, da una centralina Telecom, a Santa Maria a Colle, rubò dei cavi elettrici causando l’isolamento dei telefoni di rete fissa dell’intera zona.

Tra le condanne da scontare vi è quella di due anni e 10 per violenza sessuale, sebbene di lieve entità, consumata nelle veste di tutore a Viareggio nel 2007. Alla pena detentiva è stata così associata la misura dell’interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore.

Il 59enne, inoltre, è stato anche condannato tempo fa per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina.

Gli uomini della Squadra Mobile lo hanno trovato, ieri pomeriggio, nella sua abitazione e condotto al carcere San Giorgio.