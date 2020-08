Giovane precipita per 4 metri a Malbacco

E’ precipitato per 4 metri mentre si trovava alle polle di Malbacco. Un giovane è rimasto ferito nel primo pomeriggio di oggi (26 agosto) mentre si trovava in compagnia di amici che hanno dato l’allarme.

Sul posto il 118 ha inviato ambulanza e elisoccorso Pegaso, insieme ai vigili del fuoco per il recupero del ferito poi trasportato in ospedale. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.