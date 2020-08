Anziano cade in casa e muore

E’ morto dopo essere caduto in casa. Drammatica fine nella tarda serata di ieri (26 agosto) in una abitazione del comune di Minucciano.

La richiesta di intervento al 118 è arrivata attorno alle 23,10. La centrale operativa ha inviato una ambulanza e inizialmente allertato anche l’elisoccorso Pegaso, il cui intervento si è purtroppo rilevato non necessario.

Il medico, infatti, non ha potuto far altro che rilevare la morte. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono arrivati anche i carabinieri.