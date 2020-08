In bici contro un camion, grave un 40enne

E’ in gravi condizioni un ciclista di 40 anni che si è scontrato contro un camion. L’incidente avvenuto per cause in corso di accertamento, si è verificato poco prima delle 17 di oggi (27 agosto) in via di Mugnano a Lucca, all’altezza di un’officina meccanica.

L’impatto è stato violento per il ciclista che è stato sbalzato sull’asfalto, procurandosi varie lesioni e un trauma cranico. Il 118 ha inviato ambulanza e automedica. Dopo le prime cure sul posto, l’uomo è stato trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice rosso.