Si tuffa in mare per salvare la figlia ma muore

Una terribile tragedia in mare, avvenuta a Viareggio. Si tuffa in mare per salvare la figlia 20enne in difficoltà ma muore. E’ accaduto all’altezza del bagno L’Altro mare 3, dove nei giorni scorsi era accaduta un’altra tragedia, attorno alle 17 di oggi (27 agosto).

Stando a quanto ricostruito, un uomo di origini tunisine si è tuffato in acqua per soccorrere la propria figlia che era in difficoltà. Anche altri bagnanti sono accorsi in aiuto. L’uomo è riuscito a trarre in salvo la 20enne, ma è annegato prima di arrivare a riva.

Inutili i soccorsi. Il 118 ha tentato a lungo di rianimare l’uomo ma non c’è stato niente da fare.