La sala operativa unificata della Regione ha emesso un codice giallo per piogge e temporali forti previsti per la giornata di domani (29 agosto), in alta Versilia e sull’Appennino Tosco- Emiliano.

A causa di un peggiornmento del tempo dovuto a un’ampia perturbazione atlantica che si avvicina al Mediterraneo occidentale, la vigilanza sarà valida dalle 8 di domani, sabato, alla mezzanotte della stessa giornata.

Già dalla mattinata si prevedono precipitazioni sparse sul nord-ovest, sulla provincia di Massa-Carrara, sulle Apuane e sull’Appennino Tosco-Emiliano anche a carattere di rovescio o forte temporale con possibili forti colpi di vento e grandinate.

Non sono esclusi isolati temporali sulle zone settentrionali delle province di Livorno e Pisa, e sull’Arcipelago con occasionali colpi di vento e grandinate.

Dalla tarda mattinata di domani anche mare molto mosso al largo, sulla costa grossetana, e, localmente, sulla costa centro-settentrionale.

Le precipitazioni risulteranno più diffuse a partire dal tardo pomeriggio-sera.