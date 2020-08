Muore sotto ad un trattore: trovato senza vita dai familiari nel cuore della notte

Era qualche ora che di lui si erano perse le tracce ma la figlia con cui Tullio Orsi, 72 anni, di San Quirico di Moriano, viveva non ci ha dato peso. Il pensionato era solito, talvolta, trascorrere la serata con gli amici, al bar del paese. Quando però non lo ha visto rientrare in tarda serata ha iniziato a temere il peggio. Insieme ad altri familiari è andata a controllare al bar, ma nessuno l’aveva più visto dal primo pomeriggio.

Solo in seguito è venuto in mente di controllare il campo di proprietà a San Michele di Moriano, un piccolo appezzamento di terreno in via del cimitero. I timori purtroppo erano fondati: Orsi è stato trovato ormai senza vita, schiacciato sotto al suo trattore.

Vana la richiesta d’intervento a 118 e vigili del fuoco. Per lui non c’è stato più niente da fare. I pompieri hanno dovuto alzare il mezzo agricolo perché il corpo fosse sottratto a quella stretta mortale. Al medico, a quel punto, non è restato da far altro che dichiararne il decesso, davanti agli occhi sconvolti dei familiari accorsi sul posto.

Per la polizia, intervenuta per gli accertamenti del caso attorno alle 4, quando è stato trovato il cadavere, non ci sarebbero dubbi che a provocare la morte del pesionato sia stato un incidente agricolo. Stando a quanto ipotizzato, Orsi, senza avvisare nessuno, si sarebbe messo a lavorare nell’orto nel primo pomeriggio, utilizzando il suo trattore. Una volta su quel podere, però, forse a causa di una errata manovra sopra un tratto scosceso ha perso il controllo del mezzo, rovesciandosi e finendo schiacciato.

La salma è stata trasferita nella notte all’obitorio del Campo di Marte in attesa che siano fissati i funerali.