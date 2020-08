Maltempo, alberi abbattuti nella Piana e in Versilia

Primi disagi per il maltempo in provincia di Lucca. Il temporale della serata ha provocato la caduta di diversi alberi, alcuni anche sul manto stradale. Le richieste di intervento, dopo le 21, si sono concentrate nella Piana di Lucca. Un albero è caduto sulla strada, nei pressi del cimitero, a Pieve San Paolo. Un altro tronco è finito sulla strada a Capannori, mentre sono state decine gli episodi di questo genere in Versilia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per provvedere alla rimozione delle piante sradicate da vento e pioggia forte. L’allerta di codice giallo va avanti fino alle 13 di domani (30 agosto).