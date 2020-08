Emesso un’allerta di codice arancio, valido dalle 18 di oggi (29 agosto) alle 13 di domani (30 agosto) per rischio idrogeologico per il reticolo minore e forti temporali in tutte le zone della provincia di Lucca (Serchio-Garfagnana-Lima; Serchio-Lucca; Serchio-Costa e Versilia).

Le previsioni del Centro funzionale della Regione parlano per oggi di precipitazioni sparse sul nord-ovest, anche a carattere di rovescio o temporale, che risulteranno diffuse a partire dal tardo pomeriggio-sera.

Sempre nella giornata di oggi sono possibili isolati temporali nelle zone settentrionali, anche di forte intensità, mentre domenica, già dalle prime ore, vi è la possibilità di temporali sempre sulle zone settentrionali, in trasferimento al resto della regione nel corso della mattinata. I fenomeno potranno essere di forte intensità, associati ad abbondanti piogge, colpi di vento e grandine.

Il vento, per oggi, continua ad essere di Scirocco forte, in particolare lungo la costa e sui crinali, con raffiche fino a 80-100 km/h sui crinali appenninici e 60-80 km/h sulle zone costiere. Domani è previsto vento di Libeccio forte sulla costa centrale e sui crinali.