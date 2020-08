Si è svolto anche questo fine settimana il controllo interforze del territorio sia in Lucchesia che in Versilia, finalizzato alla prevenzione di fenomeni di spaccio e abuso di alcol nelle zone maggiormente interessate alla movida. Non sono stati registati episodi riconducibili all’abuso di alcolici e all’utilizzo di sostanze stupefacenti.

Al servizio hanno partecipato congiuntamente la polizia, i carabinieri, la Guardia di Finanza ed i comandi Polizia municipale di Lucca, Pietrasanta Seravezza e Forte dei marmi. Durante il servizio, nel centro storico di Lucca e area Luna park, sono state controllate 83 persone.

A Viareggio e Camaiore, sono stati controllati 3 esercizi pubblici, 21 persone.

Per quanto riguarda Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Seravezza e Forte dei marmi, sono state controllate 65 persone, 47 autovetture e 32 locali pubblici.