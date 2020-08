Muore stroncato da un male funzionario Enel

E’ lutto in Valle del Serchio e in Garfagnana per la prematura scomparsa di uno storico funzionario dell’Enel. E’ scomparso, lasciando la moglie e due figli, Giordano Toni, per anni referente Enel per gli invasi del fiume Serchio e della Lima.

Abitante a Castelnuovo Garfagnana è molto noto in tutta la zona. E’ stato stroncato da un male contro cui aveva combattuto fino alla fine, assistito dall’amore dei suoi familiari.