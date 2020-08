Si schianta con il furgone contro un muro: è grave

Incidente questa mattina (30 agosto) alle curve di Motrone in via 3 Ponti angolo via Aurelia, in direzione di Pietrasanta.

Un uomo alla guida di un furgone è finito contro un muro.

Ha riportato trauma cranico e toracico ed è stato portato in codice rosso all’ospedale Versilia.

Sul posto sono intervenuti automedica est, ambulanza, forze dell’ordine e vigili del fuoco.

Pegaso, inizialmente allertato, non è potuto intervenire per condizioni metereologiche avverse, in particolare il vento forte.