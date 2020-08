Stazioni e porti, da domani 3mila tamponi al giorno

Partirà a pieno regime domani (31 agosto), con 3.280 tamponi giornalieri l’offerta di test molecolari gratuiti messi a disposizione dalla Asl Toscana nord ovest ai viaggiatori in transito nelle stazioni e nei porti del proprio territorio. Dopo l’avvio di oggi, utile per testare le procedure, il personale sarà disposizione negli stand allestiti nei porti di Livorno (in orario 8-24), Piombino (8-24) e nelle stazioni di Viareggio (8-20) e Pisa (8-20).

Le persone che si sottoporranno al test dovranno attenersi rigorosamente ai comportamenti previsti per l’isolamento fiduciario rimanendo nella propria abitazione, fino alla comunicazione del test, che avverrà entro le 24-36 ore successive. In caso di negatività del test non verrà adottato alcun provvedimento restrittivo; in caso di positività la persona sarà presa in carico dal dipartimento di prevenzione della Asl di riferimento per la procedura di quarantena e di sorveglianza sanitaria.

Per evitare possibili attese nei porti e nelle stazioni, ai viaggiatori residenti in Toscana si raccomanda di prenotare il tampone entro le 24 ore dall’arrivo o della partenza sul sito http://viaggiasicuro.sanita.toscana.it/. In questo modo il viaggiatore residente in Toscana ottiene un comodo accesso programmato nelle ore successive al rientro in una delle sedi dei “drive-trough” distribuiti su tutto il territorio regionale, 13 dei quali si trovano nel territorio dell’Asl Toscana nord ovest.