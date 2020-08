Tempesta di fulmini e pioggia, alberi abbattuti nella notte

Una tempesta di fulmini nella tarda serata e temporali nella notte hanno provocato qualche danno in provincia di Lucca, anche se non si segnalano, fortunatamente, disagi importanti.

I vigili del fuoco hanno ricevuto comunque decine di richieste di intervento per alberi abbattutti – anche sulla sede stradale – e per qualche allagamento nella Piana di Lucca e in Versilia.

A Pieve San Paolo un albero è caduto lungo la strada che conduce al cimitero, ma altre piante sono state divelte dalla violenza del tempo anche nel resto della piana e in particolare nel capannorese.

Stesso copione in Valle del Serchio anche se i disagi sembrano essere stati più contenuti. Nessuna segnalazione di strade interrotte da frane o smottamenti.

Dalla serata di ieri i vigili del fuoco di Lucca hanno seguito almeno 50 interventi.