Danneggiano il parco appena inaugurato. Il sindaco: “Vi stiamo cercando”

Appena inaugurato e già finito nel mirino dei vandali. Il nuovo parco giochi di piazza Orsi a Porcari è stato danneggiato da alcuni incivili. Sul gesto la condanna ferma del sindaco Leonardo Fornaciari: “Per natura, e chi mi conosce lo sa, non cedo mai alle sensazioni di questo tipo, ma quando assisto alla totale mancanza di rispetto nei confronti degli altri e dei beni di tutti non posso farne a meno. Sabato scorso, in un pomeriggio ricco di allegria, abbiamo inaugurato il rinnovato parco giochi in piazza Orsi: uno spazio accessibile a tutti, il primo della zona che sia totalmente inclusivo. Tanti bambini sorridenti hanno partecipato con il loro entusiasmo e non poteva esistere modo migliore per vivere quel momento. Oggi, a distanza di poche ore da quella gioia, assisto ai primi piccoli danni e vandalismi proprio in quel parco”.

“Non ci sto. Sembra che vi piaccia fare danni. Il parco nuovo bisognava subito danneggiarlo? Ecco – dice il primo cittadino – sappiate che Porcari non è vostra ma di chi la ama e la rispetta e anche se magari a Porcari ci vivete o ci siete addirittura nati non siete porcaresi perché non amate il vostro paese. Non esiste un comportamento di questo tipo, perché quel parco è di tutti e per tutti. Alcuni adulti vi hanno visto e vi stiamo cercando. Quando un bel giorno, e spero che arrivi presto, qualcuno con la divisa busserà a casa vostra e vi presenterà il conto dei vostri divertimenti dannosi allora, chissà, forse capirete”.