Dal Comune un ricordo degli operai morti per la Luminara

Un ricordo per le due vittime del lavoro durante le installazioni per la Luminara.

Il consigliere comunale con delega al lavoro, Roberto Guidotti, stamani (1 settembre) a nome di tutta l’amministrazione, di tutto il consiglio comunale e di tutta la città di Lucca ha commemorato Eugenio Viviani e Antonio Pellegrini, i due operai caduti dalla gru l’1 settembre di tre anni fa.

“Era l’1 settembre di tre anni fa – ricorda Guidotti – Eugenio e Antonio stavano lavorando come ogni giorno, ma quel giorno, in un tragico incidente, persero la vita, proprio mentre erano intenti a fare il proprio lavoro. Da quel giorno, anche e direi soprattutto in loro ricordo, non è mai mancato il nostro impegno affinché la sicurezza sui luoghi di lavoro abbia la giusta rilevanza, l’attenzione e l’impegno che merita. Perché la sicurezza sul lavoro è un diritto, al pari del lavoro stesso. Tutta la città si unisce al dolore dei familiari in un grande abbraccio: noi non dimentichiamo”.