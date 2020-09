Lutto anche a Lucca per la scomparsa dello storico dell’arte Philippe Daverio, avvenuta oggi.

A ricordarlo è il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini: “È scomparso un grande erudito e narratore – dice – un grande italiano ed europeo. Philippe Daverio ha raccontato nel suo Passepartout anche Lucca: quella medievale della Francigena, quella prerinascimentale di Jacopo della Quercia e di Paolo Guinigi, quella imperiale di Elisa Bonaparte. Il bello dei racconti di Daverio è stato seguire filo rosso che lega luoghi anche lontani, documenti, personaggi e opere che rendono avvincente la nostra storia dell’arte”.

Così lo ricorda il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari: “Era l’8 luglio del 2018 quando il professor Daverio venne a Porcari. E prima di tutto volle salire sul piazzale della nostra chiesa per ammirare il nostro paese dall’alto. Chiese di salire in Torretta ma non ci fu il tempo materiale. Anche se uno non lo avesse conosciuto, dopo pochi minuti erano evidenti dalle sue parole e dalla sua voce profonda, una non comune potenza comunicativa e la sua grande cultura. Un onore per me, un onore per Porcari tutta. Buon viaggio professore”.

Il candidato per il Pd alle regionali, Alberto Veronesi, lo ricorda con affetto: “Con la scomparsa di Daverio non viene soltanto meno l’intellettuale di spessore, il grande storico dell’arte e il personaggio televisivo. A me viene a mancare l’amico Philippe, uno di famiglia”. Veronesi conclude con un saluto affettuoso “Ciao Papillon caro. Ti porterò nel cuore”.